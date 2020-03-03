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Diyarbekirspor’dan Başsavcı Yavuz’a ziyaret

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.03.2020 15:02 | Son Güncelleme

Diyarbekirspor yönetimi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz’u ziyaret etti.TFF 3.

Diyarbekirspor’dan Başsavcı Yavuz’a ziyaret

Diyarbekirspor yönetimi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz’u ziyaret etti.
TFF 3. Lig 3. Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Diyarbekirspor’da Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar ile teknik direktör Şenol Demir, sporsever kimliği ile bilinen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz’u ziyaret ederek kendisine forma takdim etti. Yavuz’a isminin yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbekirspor forması takdim eden Avşar ve Demir, bir süre spor ve takımın durumu üzerine sohbet ederek kendisini maçlara davet etti.
Başsavcı Yavuz, ziyaretlerinden dolayı Avşar ve Demir’e teşekkür etti.

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