Diyarbekirspor’dan tarihi başarı

Misli.com 3. Lig 1. Grupta lider durumda yer alan Diyarbekirspor, 8 sezondur mücadele ettiği bu ligde ilk kez 13. hafta itibarıyla bu kadar başarılı bir grafik çizdi. 11 haftadır yenilmeyen yeşil-kırmızılı takım aynı zamanda Türkiye liglerinde en az gol yiyen takımların başında yer alıyor.

Diyarbekirspor, rekora doğru koşuyor. 8 sezondur 3. Lig’de mücadele eden Diyarbekirspor, ilk kez bu kadar uzun süre yenilmedi ve 13. haftalar itibarıyla en fazla puanı toplayarak lider durumda yer aldı. 13 maçta rakip fileleri 19 kez havalandıran yeşil-kırmızılı takım, kalesinde gördüğü 7 golle Türkiye liglerinde en az gol yiyen takımların başında geliyor. 13 maçın tamamında kaleyi koruyan Salih Şenbaş kalesini gole kapattı. Diyarbekirspor, ligdeki tek yenilgisini 2. haftada kendi sahasında Bucaspor 1928’e 2-1 yenilerek aldı.

Şenol Demir ile çıkış yakaladı

Yenilginin ardında göreve gelen teknik direktör Şenol Demir, yenilgi yüzünü unutarak takımı zirveye taşıdı. 4. haftadan bu yana lider durumda bulunan Demir’in öğrencileri 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan toplayarak gösterdiği çıkışla bu süreçte Türkiye liglerinin en başarılı takımı oldu. Pazar günü Belediye Derincespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Diyarbekirspor, 24 Aralıkta Diyarbakır’da Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor ile karşılaşarak sezonun ilk yarısını tamamlayacak.