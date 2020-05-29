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Diyarbekirspor’dan TFF’nin liglerle ilgili kararına destek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.05.2020 10:16 | Son Güncelleme

TFF 3.

Diyarbekirspor’dan TFF’nin liglerle ilgili kararına destek

TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 15 Martta ara verdiği ve 18 Temmuzda kaldığı yerden devam etmesini kararına destek verdi.
Salgının Türkiye’den daha fazla etkilediği Avrupa’da liglerin devam etmesi yönünde kararlar alındığını belirten yeşil-kırmızılı kulübün Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, Türkiye’de normalleşme planları çerçevesinde futbol liglerinin yeni önlemler gözetiminde oynanmasını doğru bulduklarını söyledi. Kalan 6 haftada takımların kendi durumlarını kendi elleriyle sahada çizeceğini belirten Avşar, “Ölüm ve vaka sayısının Türkiye ile kıyaslanmayacak derecede fazla olduğu Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde liglerin devam etmesi kararlaştırıldı. Ülkemizde devletimizin zamanında aldığı tedbirler ve halkımızın sağduyulu olması sayesinde koşullar Avrupa ve dünyaya oranla çok daha iyi durumda. Bilim insanları bu salgının hemen yok olmayacağını, bununla yaşamaya alışmamız gerektiğini söylüyor. Her yerde normalleşme programları uygulanıyor. Tabi ki her şey eskisi gibi olmayacak. Sporda da yeni bir yaşam düzeni olacak. Daha çok tedbir almak zorundayız. Sahada ve saha dışında yeni kurallar olacak. Bu noktada liglerin devam etmesi kararını olumlu buluyoruz. Gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Takımlar kalan 6 haftada kendi kaderlerini kendileri sahada çizecek. Hedefimiz fiziki hem de motivasyon olarak 18 Temmuza kadar olan süreyi iyi değerlendirmek için gerekli tüm hazırlıklarımızı yapacağız” dedi.

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