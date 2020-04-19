YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Diyetisyen Nazlı: “Bahar yorgunluğu yaşamamak ve korona virüse karşı sağlıklı beslenilmeli"

Diyetisyen Nazlı: “Bahar yorgunluğu yaşamamak ve korona virüse karşı sağlıklı beslenilmeli"

KONYA HABERLERİ  | 19.04.2020 11:24 | Son Güncelleme

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, bahar yorgunluğu yaşamamak ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı sağlıklı beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesini önerdi.Baharın gelişiyle bazı kişilerin enerjik olurken, bazılarında ise yorgunluk, mutsuzluk gibi sıkıntıların ortaya çıkabildiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Merve Sena Nazlı, korona virüs salgını nedeniyle alınması gereken önlemler neticesinde bu yıl baharın keyfinin diğer yıllardan farklı olarak evlerin balkonlarından çıkarılacağını anımsattı.Hem bahar yorgunluğu yaşamamak hem de tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı sağlıklı beslenme alışkanlıklarına dikkat ederek bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine değinen Nazlı, “Verilere bakıldığında, obez korona virüs hastalarının enfeksiyonu daha ağır geçirdiği ve yoğun bakıma alınma oranlarının daha yüksek olduğu görülmekte.

Diyetisyen Nazlı: “Bahar yorgunluğu yaşamamak ve korona virüse karşı sağlıklı beslenilmeli"

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, bahar yorgunluğu yaşamamak ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı sağlıklı beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesini önerdi.
Baharın gelişiyle bazı kişilerin enerjik olurken, bazılarında ise yorgunluk, mutsuzluk gibi sıkıntıların ortaya çıkabildiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Merve Sena Nazlı, korona virüs salgını nedeniyle alınması gereken önlemler neticesinde bu yıl baharın keyfinin diğer yıllardan farklı olarak evlerin balkonlarından çıkarılacağını anımsattı.
Hem bahar yorgunluğu yaşamamak hem de tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı sağlıklı beslenme alışkanlıklarına dikkat ederek bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine değinen Nazlı, “Verilere bakıldığında, obez korona virüs hastalarının enfeksiyonu daha ağır geçirdiği ve yoğun bakıma alınma oranlarının daha yüksek olduğu görülmekte. Bu yüzden evde kaldığınız bu süreçte sağlıklı beslenme önerilerine uyarak, ideal vücut ağırlığınıza ulaşmaya çalışın. Öncelikle su tüketimine dikkat edilmeli. Su toksinlerin vücudumuzdan atılmasında büyük role sahiptir Ayrıca fiziksel aktivitemizin azaldığı bu günlerde su metabolizma hızlanması için öncelikle dikkat edilmesi gerekenler arasında. İçilen çay ve kahve su yerine geçmez. Fazla içilen çay, kahve vücutta ödeme sebep olur bu yüzden günlük 3-4 bardak çay, 1-2 fincan kahveden fazla tüketilmemelidir. Aşırı tuz tüketimi de vücutta ödeme sebep olacağı için fazla tuz tüketiminden de kaçınılmalıdır” dedi.
Diyetisyen Nazlı, evde kalınan bu süreçlerde kilo artışı olmaması ve bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için az ve sık beslenmeye dikkat edilerek 2,5-3 saatlik periyotlarla beslenilebileceğini söyledi.

"Sağlıklı besinlerle bağışıklığınızı güçlü tutun"
Bağırsaklar ne kadar sağlıklıysa insanın da o kadar sağlıklı olacağını ifade eden Nazlı, “Bu yüzden bağırsaklarımıza dost olan Probiyotiklere beslenmenize dikkat ederek bağışıklık sisteminizi güçlü tutmalısınız. Günlük beslenmenizde ev yapımı turşu mutlaka yer almalı. Bu süreçte mutfakta geçirilen vakitte arttığı için sağlıksız besinlerin hazırlanmasından ziyade ailece sağlıklı besinler hazırlanarak bağışıklık sistemi güçlü tutulmaya çalışılmalıdır. Kızartmalardan, kan şekerini hızla yükselten şekerli yiyeceklerden, hamur işlerinden, işlenmiş et ürünlerinden, uzak durulmalıdır. Korona virüse karşı gıda güvenliğiyle ilgili olarak ise yiyecekleri hazırlamadan önce ve hazırlık bittikten sonra ellerimizi sabun ve su ile yıkamalıyız, yiyecekler akan su altında bol su ile yıkanmalı, çiğ tüketilen besinler pişmiş besinler ile temas etmemelidir. Pişirme işlemleri virüsleri yok eder. Yapılan birçok çalışma düşük D vitamini seviyesinin obezite ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Yüz, kollar, eller veya bacaklar günlük en az 15 dakika güneş ışığı almalıdır. Bu süreçte balkonunuzdan hem bol oksijen hem de güneş sayesinde D vitamini alarak bağışıklık sisteminizi de güçlü tutun. Egzersiz bağışıklık sistemi için olmazsa olmazlardan günlük 15 dakika internetten yada telefonunuzdaki uygulamalardan evinizde aktivite yapmayı ihmal etmeyin, hatta isterseniz müziğin sesini açarak istediğiniz şekilde dans edebilirsiniz böylece stresiniz de azalacaktır. Bağışıklık sistemi için günlük 8 saatlik uyku oldukça önemlidir. Eğer uyku problemi yaşıyorsanız ikindiden sonra çay, kahve tüketiminden uzak durmalısınız ve yatmadan 2 saat öncesinde triptofan içeriği yüksek olan süt, muz gibi besinler tüketebilirsiniz. Yine yatmadan önce uyumaya yardımcı, sindirim sistemini düzenleyici olan papatya, melisa, rezene gibi bitki çaylarını da tercih edebilirsiniz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

Konya Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:35
Sabah
06:02
Öğle
12:54
İkindi
16:37
Akşam
19:36
Yatsı
20:58

Konya Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Ulukan Eczanesi
Karatay
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Burak Can Eczanesi
Selcuklu
Çağlar Eczanesi
Selcuklu
Ece Eczanesi
Selcuklu
Merve Çerşil Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

Konya’da 19 firma konkordato ilan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.