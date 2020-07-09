Diyetisyen Nazlı: "Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor"

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, pandemi süreci ve Ramazan ayında paketli gıda kullanımındaki artışın kiloya yansıdığını ifade ederek, bozulan uyku düzeninin yeniden düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Merve Sena Nazlı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten kaynaklı herkesin zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Yoğun bir stres altında olunduğunu ifade eden Diytetisyen Merve Sena Nazlı, "Özellikle 3 ay evde kaldığımız süreç içerisinde maalesef hayatımız tamamen değişti. Uyku düzenimiz başta olmak üzere yeme alışkanlıklarımız ve hareketsiz yaşamdan kaynaklı kilo artışları yaşadık. Evde kaldığımız bu süreç içerisinde biraz da televizyon karşısında filmlerle beraber vakit geçirmeye çalıştık. Bunları yaparken de maalesef paketli gıda tüketimimiz artış gösterdi. Evde yapacağımız aktiviteler çok az olduğu için aslında mutfakta vakit geçirmemiz arttı" dedi.

Pandemi sürecinde herkesin evinde ekmek yapmaya başladığını kaydeden Diyetisyen Nazlı, "Evde ekmek yapmak çok sağlıklı ama biz taze olduğu için biz miktarını artırarak tükettik. Sadece ekmekle yapmadık, pasta, börek ve hamur işleri gibi kalorisi çok yüksek besinlerin tüketimini de artırdık. Buna bağlı olarak da maalesef ki hareketimiz azaldı. Hareketimiz sadece haftanın belli günleri hızlı bir şekilde markete gidip dönmek oldu. Onun dışında evde spor hareketleri yapanlar var ama onlar daha az bir kısım. Buna bağlı olarak da tartıda artış gördük" ifadelerini kullandı.