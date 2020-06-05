Diyetisyenlerin Günü kutlandı

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Selçuk Sezikli ve hastane idaresi, 6 Haziran Diyetisyenler Günü dolayısıyla hastanede çalışan diyetisyenlerin gününü kutladı.

Hastanede görev yapan diyetisyenleri ziyaret eden Başhekim Sezikli, diyetisyenlere çiçek takdiminde bulundu ve günlerini kutladı. Diyetisyenlerin insan sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli katkıları olduğunu belirten Sezikli, sağlıklı ve dengeli beslenme hususunda toplumu bilinçlendiren tüm diyetisyenlerin 6 Haziran Diyetisyenler Günü’nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Tüm insanlığın en önemli temel sorunlarından birisin sağlıklı beslenememe olduğu söyleyen Sezikli, “Sağlıklı beslenememeye bağlı olarak ortaya çıkan çok çeşitli sağlık sıkıntılarıyla boğuşulduğu bir çağdayız. Sağlıksız beslenmenin önüne geçilmesinde de en etkin olarak hizmetine ihtiyaç duyulan meslek mensupları da diyetisyen arkadaşlarımızdır. Ülkemizin dört bir tarafında hiç bir fedakarlıktan kaçınmayarak çeşitli sorunlar içinde mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışan diyetisyenlerin ‘Diyetisyenler Günü’nü bir kez daha en içten dileklerimle kutluyor, çalışma hayatında kolaylıklar diliyorum” dedi.

