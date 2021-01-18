Diyetisyenlerin haftalık rotası oluştu

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin başlattığı Türkiye’nin en geniş kapsamlı sağlıklı yaşam projesi Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nin diyetisyenleri mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Diyetisyenler, bu hafta, Sinan, Fener, Yeşilbahçe ve Şirinyalı mahallerinde olacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin diyatisyenleri, spor eğitmenleri, 55 mahallesinden gönülleri ve muhtarlarla birlikte hayata geçirdiği Sağlık Muratpaşa Hareketi’nde diyetisyenler ve beslenme uzmanlarını mahallerde vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin en geniş kapsamlı sağlıklı yaşam projesinde, diyetisyenler bu hafta, Sinan, Fener, Yeşilbahçe ve Şirinyalı mahallerinde saat 10.00’den 16.00’ya mahalle sakinlerini sağlıklı kilo vermenin yollarını, doğru beslenmenin önemini anlatıyor. Diyetisyenler, yarın Sinan Mahallesi Kozaklı Komşu Evi’nde, Çarşamba Fener Mahallesi’nde Yaşlı Evi’nde, Perşembe Yeşilbahçe’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ve Cuma Şirinyalı Sanat Merkezi’nde olacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin yaz aylarında başlattığı Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, covid-19 sonrası ilçe sakinlerinin doğru beslenme ve sporla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hedeflerken her geçen gün artan ve halk sağlığı

sorunu haline gelen tansiyon, şeker, kanser ve obezite gibi hastalıklarla mücadeleyi amaçlıyor.

