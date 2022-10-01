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DJ Burak Yeter, mezun olduğu Akdeniz Üniversitesi'nde konser verdi

01.10.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DJ Burak Yeter, mezun olduğu Akdeniz Üniversitesi'nde konser verdi

Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Genç Ne Sever" projesi kapsamında, mezun olduğu Akdeniz Üniversitesi'nde konser verdi.

Üniversite Stadı'nda öğrencilerle buluşan Yeter, yaklaşık 1,5 saat sahnede performansını sergiledi.

Yeter, konser sonrası yaptığı açıklamada, öğrencilerin katılımıyla güzel bir gece geçirdiğini söyledi.

Kendisinin de bir zamanlar Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu anlatan Yeter, "İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mühendislik bilgilerimizi prodüksiyona aktardık ve çok büyük işler yaptık. Ama daha önümüzde çok uzun bir yol var. DJ alanında Türkiye'yi dünyada tanıtmak istiyorum." diye konuştu.

Yeter, Gençlik ve Spor Bakanlığının farklı birimleriyle de çeşitli görevlerde yer aldığını sözlerine ekledi.

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