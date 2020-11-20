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Doç. Dr. Ömer Kaynar kitap çalışmaları için Bulanık’ta

MUŞ HABERLERİ  | 20.11.2020 16:57 | Son Güncelleme

Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.

Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Kaynar, editörlüğünü üstlendiği yeni kitap çalışması için Bulanık’ta bir dizi çalışmalarda bulundu.
Bulanık’ta yapılan ziyaretler kapsamında ilk önce Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet İlidi’yi ziyaret eden Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Kaynarca, daha önce editörlüğünü yaptığı “Tarihsel Süreç İçinde Muş’ta Spor Kültürü” adlı kitabını hediye etti.
Bulanık’taki geçmişten günümüze spor çalışmalarını da kapsayacak şekilde hazırlanacak kitap çalışmaları için Bulanık Gençlik ve Spor Müdürü Tekin Erdoğan, Bilican Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Galip Kılıç ve Murat Haber Gazetesi Sayfa Editörü Mehmet Fideyil Temel ile de görüşen Doç. Dr. Ömer Kaynar, kitap çalışmaları ile ilgi bilgi aktardı.

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