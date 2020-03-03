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Dodurga Belediyesi ile Erenler Belediyesi kardeş belediye oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 03.03.2020 13:40 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belediyesi ile Sakarya Erenler Belediyesi imzalanan protokolle kardeş belediye oldular.Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belediyesi ile Sakarya Erenler Belediyesi imzalanan protokolle kardeş belediye oldular.
Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Fevzi Kılıç, ziyaretlerinden dolayı Başkan Tuna’ya teşekkür etti. Başkan Kılıç, “İnşallah kalıcı dostluk ile sosyal, kültürel, sanatsal konularda teknik ve idari alanlarda iş birliği sağlayacağız. Dodurga sakinlerine selam ve sevgilerimi iletiyor, kardeş Belediye Başkanımıza ve değerli personeline çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum” dedi.
Başkan Tuna ise, “Öncelikle misafirperverliğinizden ötürü sizlere ve ekibinize teşekkür etmek istiyorum. Birlikte güzel ve başarılı çalışmalara imza atacak olmaktan dolayı da son derece memnun ve mutluyuz. İnşallah en kısa zamanda sizleri Dodurga’mızda ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.

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