Dodurga’ya PTTMatik kuruldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde vatandaşların çok istediği bankamatik çağrısına PTT kulak vererek, beldeye bankamatik kurdu.

Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, bir hayallerinin gerçek olduğunu söyleyerek, "Hayallerinizi canlı tutun. Bir şeyi başarmak, kendinize inanmak, vizyon, çok çalışmak, kararlılık ve adanmışlık gerektirir. İnanan için her şeyin mümkün olduğunu unutmayın. Bir hayalimiz daha gerçekleşti. PTTMatik’i beldemize hayırlı olsun. PTTMatik beldemizde kazandırılmasına emeği olan Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı’ya, AK Parti İl Başkanımız Fikret Karabıyık’a, Bilecik PTT Başmüdürümüz Serhat Bozkurt’a, Bilecik PTT İşletme Müdürümüz Abdülaziz Çivik’e çok teşekkür ederim" dedi.



