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Doğa Koleji öğrencisi, Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek

18.10.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koleji öğrencisi, Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL (AA) - 53. TÜBİTAK Liseler Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na biyoloji alanında hazırladığı proje ile katılan Doğa Koleji Acarkent kampüsü öğrencisi Hasan Hakan Sarıca, TÜBİTAK tarafından Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere seçildi.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, kolejin proje modelli lise eğitimi ve öğrenme deneyimi ile geleceğe hazırlanan öğrenciler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

"Immobilize Enzim Kullanarak Polikaprolakton Hidrolizi" isimli biyoloji alanındaki projesi ile 53. TÜBİTAK Liseler Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan ve 25 bin 95 proje arasından Türkiye derecesine layık görülen Doğa Koleji Acarkent kampüsü öğrencisi Hasan Hakan Sarıca, ülkeyi dünyada temsil edecek.

Projesi ile immobilize enzimler kullanarak plastiklerin biyobozunumunun artırılması ve kısa sürede parçalanması sağlanarak çevre kirliliğinin azaltılması ve biyoçeşitliliğin korunmasını amaçlayan Sarıca, TÜBİTAK tarafından Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda (International Science and Engineering Fair) Türkiye'yi temsil etmek üzere seçildi.

ABD'nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen dünyanın en büyük üniversite öncesi bilim yarışması olma özelliğini taşıyan Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması, 13-19 Mayıs 2023'te gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, Sarıca'ya başarılar dileyerek, "Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalarda göstermiş olduğu başarıdan dolayı mutlu ve gururluyuz, her zaman onları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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