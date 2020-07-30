Doğada zehirlenen vaşak tedavi altına alındı

Giresun’un Dereli ilçesinde vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunan vaşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

İlçenin Kümbet Yaylası mevkisinde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, köylüler tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü’ne getirilen vaşak, tedavi altına alındı. Yapılan müdahale sonrası yılan sokması veya herhangi bir şekilde zehirlendiği belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Dereli’nin Kümbet yaylasında vatandaşlar tarafından bulunan vaşak şube müdürlüğümüze getirildi. Yapılan müdahalelerin ardından gıda veya yılan sokması sonucu zehirlenmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Tedavi altında bulunan vaşakın sağlık durumu iyiye gitmektedir. Tamamen iyileşmesinin ardından kendi doğal ortamına bırakılacaktır. Nesli tehlike altında bulunan vaşak konusunda vatandaşların duyarlı olmaları memnuniyet vericidir” denildi.

