EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Doğal çevre nedir? Doğal çevrenin korunması neden önemlidir?

Doğal çevre nedir? Doğal çevrenin korunması neden önemlidir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
19.01.2025 16:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli türden canlılar ve cansızlar bir araya gelerek bütünsel bir ortam oluştururlar. Doğal olarak ve kendiliğinden oluşan bu ortam ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik olan bir çevre meydana getirir. Döngüler, süreçler, doğal olarak ve kendiliğinden bu çevre içinde yaşanır ve her şey doğal akışında ilerler.

Doğal çevre nedir? Doğal çevrenin korunması neden önemlidir?

Terim olarak doğal çevre, doğanın kendi içindeki süreçleri ve sistemleri doğrultusunda şekillenen, insanın herhangi bir müdahalesi olmadan var olan bir çevreyi ifade etmek için kullanılır. Oluşan bu çevre iklim, hava, canlılar, toprak, bitkiler, hayvanlar ve diğer doğal unsurların bir arada bulunduğu bir bütün olarak da düşünülebilir. Doğal çevre dünya üzerinde yer alan tüm ekosistemleri, biyosferi ve doğanın tüm işleyişini kapsar.

Doğal çevre nedir?

Doğal çevre, doğada bulunan tüm cansız ve canlı unsurların bir arada olarak meydana getirdiği bütünsel ortam olarak tanımlanır. Bu doğal olarak oluşan çevre biyolojik bir çeşitlilik ve ekosistemler içerir. İnsanların yerleşim alanları ve yaşam alanları dışında kalan her şey doğal çevre olarak tanımlanır ve böyle kabul edilir. Ekolojik dengeyi sağlama görevi üstlenen doğal çevre doğal döngülerin, doğal olayların ve süreçlerin devamlılığını sağlamaktadır.

Son derece geniş bir yelpazesi olan doğal çevre birden fazla unsura bağlı olarak oluşmuştur. Başlıca bileşenleri ise şu şekildedir:

  • Canlılar: Bitkiler, hayvanlar, mikro organizmalar ve diğer canlı varlıkları doğal çevre olarak adlandırılan çevrenin temel unsuru olan bileşenlerdir. Canlılar ekosistemlerin düzgün bir biçimde işlemesini sağlar. Birbirleri ile olan karmaşık ilişkileri de içerir.
  • Hava: Atmosfer, canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gereksinim duyacakları oksijen, karbondioksit ve azot benzeri çeşitli hazları içerir. Ek olarak iklim olayları, rüzgârlar, hava durumu da doğal çevrenin önemli unsurları arasında yer alır.
  • Su: Yaşamın temel kaynağı sudur. Denizler, göller, nehirler, yeraltı suları gibi su kaynakları doğal çevredeki canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için son derece gerekli ve hayatidir.
  • Toprak: Bitkilerin yetişebilmesi için gereksinim duydukları tüm mineralleri ve besin maddelerini toprak barındırır. Toprak aynı zamanda birçok mikroorganizma için de önemli bir yaşam alanıdır ve tarım faaliyetleri için de önemlidir.
  • Isı ve ışık: Güneş ışığı fotosentez yapan bitkiler için çok önemli ve hayati bir değere sahiptir. Ek olarak güneş ışığı dünyadaki iklimleri de şekillendirir. Böylece de canlıların sıcaklık dengelerinin korunması için yardımcı olur.
  • Biyolojik çeşitlilik: Ekosistemlerin sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için farklı türlerin varlığı son derece önemlidir. Biyolojik çeşitlik ekosistemlerin esnekliğini de arttırır ve çevresel değişikliklere uyum sağlamlarına yardımcı olur.

Doğal çevrenin korunması neden önemlidir?

Doğal çevre yalnızca insanların değil, yeryüzündeki tüm canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli ve önemlidir. Var olan ve kendiliğinden devam eden doğal çevrenin korunması, biyoçeşitliliğin sağlanması ve ekosistemlerin devam etmesi adına çok önemlidir:

  • Canlıların hayatta kalabilmesi
  • İklim dengesi
  • Çevre sağlığı
  • Ekosistem hizmetleri
  • Ekonomik değer
  • Sürdürülebilirlik
  • Gelecek nesiller

Doğal çevre biyosferde yer alan tüm canlı ve cansız varlıkları kapsayan son derece geniş bir kavramdır. Su, toprak, hava, ışık, biyolojik çeşitlilik gibi unsurlar ekosistemlerin sağlıklı olarak işlemesini sağlar. Bu unsurların korunması doğanın mevcut dengesini sürdürebilmesi ve insanların, diğer canlıların ve hatta gelecek nesillerin hayat standartlarını yaşam kalitesini yüksek tutabilmesi için hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenlere bağlı olarak doğal çevrenin korunması, ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan da son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
konu anlatım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Dolandırmadığı kimse kalmadı eski futbolcu da ağına düştü!

Dolandırmadığı kimse kalmadı eski futbolcu da ağına düştü!

Maç TBMM gündemine taşındı! "Verilen kararlar artık tesadüf değildir"

Maç TBMM gündemine taşındı! "Verilen kararlar artık tesadüf değildir"

ABD Başkanı Trump'tan "İran'a maksimum baskı" kararnamesi! Dünyayı tedirgin etti

ABD Başkanı Trump'tan "İran'a maksimum baskı" kararnamesi! Dünyayı tedirgin etti

Kulis bilgisini paylaştı! Bir araya geldiler, konu ise...

Kulis bilgisini paylaştı! Bir araya geldiler, konu ise...

Cinsiyet geçişini tamamlamıştı! Yabancı modelle aşk mı yaşıyor? Paylaşımı gündem oldu!

Cinsiyet geçişini tamamlamıştı! Yabancı modelle aşk mı yaşıyor? Paylaşımı gündem oldu!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den özel okul açıklaması! "750 okula işlem başlatıldı"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den özel okul açıklaması! "750 okula işlem başlatıldı"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.