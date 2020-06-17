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Doğal taş fabrikası yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

BAYBURT HABERLERİ  | 17.06.2020 08:45 | Son Güncelleme

Doğal Taş Fabrikası’nda mali durum ve pazarlama çalışmaları değerlendirildi.Fabrikanın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yerleşkesinde düzenlenen mali durum değerlendirme toplantısına Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ile Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Murat Türkoğlu katıldı.Vali Epcim, toplantıda 2017 yılında kurulan Doğal Taş Fabrikası’nın Kovid-19 sürecine rağmen üretime devam ettiğini belirtti.

Doğal taş fabrikası yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Doğal Taş Fabrikası’nda mali durum ve pazarlama çalışmaları değerlendirildi.
Fabrikanın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yerleşkesinde düzenlenen mali durum değerlendirme toplantısına Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ile Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Murat Türkoğlu katıldı.
Vali Epcim, toplantıda 2017 yılında kurulan Doğal Taş Fabrikası’nın Kovid-19 sürecine rağmen üretime devam ettiğini belirtti. Yurt içi ve yurt dışı birçok noktaya Bayburt’tan taş ihracatı yapıldığına dikkat çeken Vali Epcim, başarılı mali politika, stratejik planlama ve kaliteli üretimin sürecin en az hasarla atlatılmasına imkân tanıdığını belirtti.
Vali Epcim, Doğal Taş Fabrikası’nın bu doğrultuda marka değer oluşturma gayretlerine önemli katkı sağladığına dikkat çekerek personele çalışmalarında başarılar diledi.
Vali Epcim’in ardından yönetim kurulu üyeleri görüş ve önerilerini paylaştı.
Genel Müdür Türkoğlu’nun üretim ve pazarlama faaliyetleri başta olmak üzere mali tablolara ilişkin sunumu sonrasında toplantı sona erdi.

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