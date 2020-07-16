Doğal taş ihracatında Denizli önemli rol oynuyor

Mermer ve traverten bakımından önde gelen bölgelerden biri olan Denizli, Türkiye’nin madencilik sektöründeki en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Denizli, sahip olduğu güçlü potansiyel ile önümüzdeki yıllarda hem ihracatını hem de toplam ihracat içindeki payını artırmayı hedefliyor.

Denizli’nin sektördeki zenginliğine dikkat çeken Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin mermer ve doğal taşta gerek kalitesiyle gerekse de güvenilirliğiyle dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu söyleyerek, madencilik sektörünün Denizli’nin toplam ihracatı içindeki payının yüzde 6 olduğunu belirtti. Memişoğlu, “ Denizli 2019 yılında blok mermer ve traverten grubundaki 50 milyon dolar değerindeki ihracatıyla, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 7. ili olmuş ve Türkiye’nin ilgili gruptaki toplam ihracatından yüzde 6 oranında pay almıştır. Benzer şekilde, yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar grubunda da geçtiğimiz sene 136 milyon dolarlık ihracata imza atan Denizli, Türkiye ihracatında yüzde 14 oranında paya sahip olmuştur ve böylelikle Türkiye’nin en büyük 3. ihracatçısı konumundadır. Denizli’nin madencilik sektöründeki toplam ihracatı ise 2019 yılında 190 milyon dolar olarak kaydedilmiştir” dedi.

DENİB tüm ihracatçılara hizmet veriyor

Sektöre ilişkin açıklamalarda bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’deki mermer ve doğal taş firmalarının ocaklarıyla, fabrikalarıyla üretimlerini sürdürdüklerini belirterek kullanılan teknoloji ve ürünlerin kalitesiyle Denizli’nin dünyada adını duyurduğunu vurguladı.

2019 yılında, madencilik sektöründe DENİB üyelerince yapılan ihracatın 140 milyon dolar, Denizli’den yapılan ihracatın ise 190 milyon dolar değerinde olduğunun altını çizen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

“Bilindiği gibi Birliğimiz 2010 yılı öncesinde Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’ydi. Dolayısıyla o dönemde Denizli’de faaliyet gösteren mermer ve doğal taş firmaları Birliğimiz üzerinden ihracat yapamıyordu. 2010 yılından sonra bu durum ortadan kalktı ve bölgesel bir Birlik olan DENİB tüm ihracatçılara hizmet vermeye başladı. Madencilik sektörümüz toplam ihracatımızdan yüzde 6 pay alan ve en çok önemsediğimiz sektörlerden biri konumunda. Gerek faaliyetlerimiz gerekse de sektöre yönelik projelerimiz ile ihracatçılarımız için hizmet sunmaya devam ediyoruz.”