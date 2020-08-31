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Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı Kayserililerin ilgi odağı oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.08.2020 10:35 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve tek olan projelerinden ’Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’ tamamen organik ürünleriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’yla vatandaşlara organik beslenme fırsatı sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve tek olan projelerinden ’Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’ tamamen organik ürünleriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’yla vatandaşlara organik beslenme fırsatı sunuyor. Doğal Ürünler Pazarı, hafta sonu sağlıklı beslenmek isteyen Kayserililer tarafından rağbet gördü. Doğal ürünleri ve fiyatlarıyla müşterilerini daima memnun eden Doğal Ürünler Pazarı, hemen yanı başında bulunan üretim bahçelerinden doğal ve organik beslenmek isteyen tüketicilere çarşamba, cumartesi ve pazar günleri 08.00 -18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Doğal Ürünler Pazarı’nda; Domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydonoz, semizotu, ekşimen, sumak, dere otunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı ve karpuz, kavun çilek, üzüm ,acur ,kelek, kabak gibi ürünler bulunuyor.

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Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çalışkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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