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Doğal Yaşam Parkının duvarlarına renk geldi

İZMİR HABERLERİ  | 09.12.2020 12:04 | Son Güncelleme

Korona virüsü ile mücadele kapsamında geçici süreyle ziyarete kapatılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkının duvarları yapılan çalışmayla renklenirken, Doğal Yaşam Parkı sakinlerinin resmedildiği duvarlar yeni haliyle ilgi çekiyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkının duvarları aslan, kaplan, fil ailesi gibi park sakinlerinin 3 boyutlu resimleriyle renklendi.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında geçici süreyle ziyarete kapatılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkının duvarları yapılan çalışmayla renklenirken, Doğal Yaşam Parkı sakinlerinin resmedildiği duvarlar yeni haliyle ilgi çekiyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkının duvarları aslan, kaplan, fil ailesi gibi park sakinlerinin 3 boyutlu resimleriyle renklendi. Duvar resimlerini yapan Pınar Çetin, ülkenin korona virüsü salgınıyla mücadele ettiğini, bu durumunun herkesi olumsuz şekilde etkilediğini söyledi. Çetin, “Ben böyle bir ortamda bu sanatla ruhumu rahatlatıyorum. Umarım bunu görenler de bizim kadar mutlu olur” dedi.

“Bu iş beni çok mutlu etti”
Aslınur Ulus da, Doğal Yaşam Parkı sakinlerini duvarlara resmetmenin kendisi için inanılmaz bir duygu olduğunu belirtti. Ulus, “Böyle bir iş geldiğinde çok heyecanlandım. Benim en mutlu olduğum işlerden biri. Bu zamana kadar belki 2 bin tane duvar boyadım. Ama bu benim en fazla mutlu olduğum, haz aldım işlerden biri oldu. Geceleri bile uykum kaçıyor. Hayvanları çok seviyorum. Onları resmetmek çok büyük bir şans” diye konuştu.

“Ziyaretçiler için güzel bir sürpriz olacak”
Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin ise korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında parkın kapalı olduğunu hatırlatarak, bu çalışmanın ziyaretçiler için güzel bir sürpriz olacağını ifade etti. Şahin Afşin, “Doğal Yaşam Parkı’nın kapalı kaldığı süre zarfında biz de duvarlarımızı biraz renklendirelim istedik. Doğal Yaşam Parkını da yansıtan bazı hayvan figürleri olsun istedik. Buranın habitatını baz aldık. Aslan, kaplan, puma grubu şu an için çizildi; ama diğerlerini de resmedeceğiz” dedi.

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