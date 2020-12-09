Doğal Yaşam Parkının duvarlarına renk geldi

Korona virüsü ile mücadele kapsamında geçici süreyle ziyarete kapatılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkının duvarları yapılan çalışmayla renklenirken, Doğal Yaşam Parkı sakinlerinin resmedildiği duvarlar yeni haliyle ilgi çekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkının duvarları aslan, kaplan, fil ailesi gibi park sakinlerinin 3 boyutlu resimleriyle renklendi. Duvar resimlerini yapan Pınar Çetin, ülkenin korona virüsü salgınıyla mücadele ettiğini, bu durumunun herkesi olumsuz şekilde etkilediğini söyledi. Çetin, “Ben böyle bir ortamda bu sanatla ruhumu rahatlatıyorum. Umarım bunu görenler de bizim kadar mutlu olur” dedi.

“Bu iş beni çok mutlu etti”

Aslınur Ulus da, Doğal Yaşam Parkı sakinlerini duvarlara resmetmenin kendisi için inanılmaz bir duygu olduğunu belirtti. Ulus, “Böyle bir iş geldiğinde çok heyecanlandım. Benim en mutlu olduğum işlerden biri. Bu zamana kadar belki 2 bin tane duvar boyadım. Ama bu benim en fazla mutlu olduğum, haz aldım işlerden biri oldu. Geceleri bile uykum kaçıyor. Hayvanları çok seviyorum. Onları resmetmek çok büyük bir şans” diye konuştu.