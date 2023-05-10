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Doğancı Tüneli yıl sonunda açılıyor

10.05.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğancı Barajı Tüneli, yıl sonunda açılıyor. Orhaneli ilçesini Bursa’ya bağlayan 2 bin 36 metrelik tünel, ulaşımı 15 dakikadan 3 dakikaya indirecek.

Bursa’dan milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğancı Barajı Tüneli’nde incelemelerde bulundu. Tünelin Bursa’nın dağ bölgesinde hayatı kolaylaştıracağını ifade eden Bakan Varank, “İnşallah 2023 yılı sonunda Doğancı Barajı Tüneli’nin açılışını yapıp kullanmaya başlayacağız” dedi.

İncelemeler sırasında Bakan Varank’a AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da eşlik etti. Bakan Varank, incelemeleri sonrasında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle, köy köy gezilerimiz çerçevesinde Bursa’nın dağ bölgesindeki ilçelerimizi ziyaret ettik. Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onlarla hasbihal ettik. Buraya gelmişken hükümetimizin yatırımlarının ne minval üzere gittiğini kontrol ediyoruz. Burada Doğancı Barajı Tünelini de ziyaret ettik. Buradaki arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Bu tünel, Bursa’nın dağ bölgesi için oldukça önemli. Hem seyahat sürelerini kısaltması hem de seyahat konforunu arttırması bakımından buradaki vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak bir proje. 2 kilometre uzunluğundaki bu tüneli, hedeflediğimizden biraz daha geç bir sürede bitirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Gerek pandemi gerek zemindeki sıkıntılar sebebiyle hedeflerimizi biraz şaşırdık. İnşallah bu senenin sonunda bu tüneli açmayı, vatandaşlarımızın bu tüneli kullanmasını bekliyoruz."

"HAYATI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

Bakan Varank, "Dağ bölgesi, hem burada oluşturduğu ekosistemiyle, ekonomik aktiviteleriyle önemli hem de Bursalı hemşehrilerimizin de çok sık ziyaret ettiği bir bölge. Bu tünelin yapılması devamında planladığımız diğer yatırımların hayata geçmesiyle burada vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Çok daha müreffeh çok daha aydınlık bir Bursa’yı beraberce inşa edeceğiz. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işin takipçisi olacağız. İnşallah 2023 yılı sonunda Doğancı Barajı Tüneli’nin de açılışını yapıp kullanmaya başlayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Kütahya ve Balıkesir aksında Orhaneli’ni Bursa’ya bağlayan yolda yer alan Doğancı Barajı Tüneli, 2 bin 36 metre uzunluğunda. Doğancı Barajı’nın yolu daraltması üzerine başlatılan baraj projesi, bölgenin kronik bir sorununu çözüme kavuşturacak. Tünelin açılmasıyla birlikte ulaşım süresi 15 dakikadan 3 dakikaya inecek. Hattın devreye alınmasıyla yıllık yaklaşık 14 milyon liralık tasarruf sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

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