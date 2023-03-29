"Doğanın Anneleri" Gaziantep'te yarın depremzedelerle buluşacak

"Doğanın Anneleri" hareketi üyeleri yarın Gaziantep'te geçici barınma alanlarındaki depremzedeleri ziyaret edecek.

Yeşilçam sanatçısı Hülya Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu "Doğanın Anneleri" hareketinin gönüllülerinden oyuncu Buket Dereoğlu, tasarımcı Nejla Güvenç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, solist Zeynep Betül Akyıldız ve Ömer Çeşim, konteyner kentte yaşayan çocuklar için müzikli masal anlatımı gerçekleştirecek. Organizasyonda, çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da "Doğanın Anneleri Gaziantep Programı" etkinliğine katılan üyelerle iftar yemeğinde buluşması planlanıyor.

"Doğasında şefkat var" mottosuyla startı verilen "Doğanın Anneleri" hareketi, saha faaliyetlerinin kadınların işbirliğiyle yayılmasını, iklim mücadelesinde kadınların etkisini artırarak konuya artı değer sunmasını, doğal afet zamanlarında kadınların öncülüğündeki dayanışmanın öne çıkmasını ve kadınların üretici, onarıcı rolünün çevre konularına da sirayet etmesini hedefliyor.

Yaşanılabilir yarınların oluşturulması hedefiyle yola çıkan hareket, kadınların proje kapsamındaki hedef kitleyle aralarındaki bir iletişim köprüsü olarak kabul ediliyor.

