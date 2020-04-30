Doğanın "şeytan tüyü" arazilere renk katıyor

HÜSEYİN YILDIZ - Papatyagiller ailesinden olan ve halk arasında "şeytan tüyü" olarak da bilinen karahindiba, hayat bulduğu arazilere renk katıyor.

Halk arasında "şeytan tüyü" isminin yanı sıra "aslandişi" adıyla da anılan karahindiba, yurdun birçok bölgesinde yetişiyor.

Beyaz ve yuvarlak tüylü kısmıyla fotoğraflara konu olan karahindiba, Iğdır'da da süslediği arazileri ziyaret edenlere görsel güzellikler sunuyor.

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Muca Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karahindibanın Latince adıyla "taraxacum" bitki grubuna ait bir bitki olduğunu söyledi.

Bu bitkinin Türkiye'de papatyagiller ailesinden olduğunun bilindiğini ve sıklıkla görüldüğünü belirten Yiğit, "Bu bitkiler yılın farklı aylarında çiçekli ya da meyveli halleriyle karşımıza çıkabiliyorlar. Bilinen yaygın cinslerden bir tanesidir." dedi.

Karahindibanın açtığı toprakları süslediğini, bundan dolayı "doğanın süsü" olarak anıldığını aktaran Yiğit, şöyle devam etti: