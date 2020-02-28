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Doğanşehir Anadolu Lisesinden kitap söyleşileri devam ediyor

MALATYA HABERLERİ  | 28.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

Doğanşehir Anadolu Lisesi edebiyat zümresinin öğrencilerle birlikte geleneksel olarak sürdürdüğü “Kitap Okuma ve Değerlendirme Söyleşileri’ devam ediyor.Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Okul Müdürü İbrahim Başaran, öğretmenler ve öğrenciler katıldığı söyleşide ‘Montaigne’inin Denemeler’ isimli eseri başlıklar halinde tahlil edilerek tartışıldı.

Doğanşehir Anadolu Lisesi edebiyat zümresinin öğrencilerle birlikte geleneksel olarak sürdürdüğü “Kitap Okuma ve Değerlendirme Söyleşileri’ devam ediyor.
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Okul Müdürü İbrahim Başaran, öğretmenler ve öğrenciler katıldığı söyleşide ‘Montaigne’inin Denemeler’ isimli eseri başlıklar halinde tahlil edilerek tartışıldı. Program süresince Doğanşehir kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, yer yer öğrencilerle birlikte söyleşiye katkı sunarak, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kazanmasını sağladığını ve ayrıca öğrencilerin eleştirel düşünebilme becerilerini de geliştirdiğini ifade etti.
Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ise söyleşide, sık sık okuma davranışının bireylerin düşünebilme becerilerini geliştirdiğini dile getirerek öğrencilerin bu etkinliklerle okuduğunu anlama çalışmalarında belirgin bir şekilde kendilerini geliştirdiklerini kaydetti.
Okul Müdürü İbrahim Başaran’da okullarında kitap okuma alışkanlığının üst düzeyde olduğunu ifade ederek, bu oranı daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

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