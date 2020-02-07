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Doğanşehir’de trafik kazası 3 yaralı

MALATYA HABERLERİ  | 07.02.2020 12:26 | Son Güncelleme

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi ile Yolkoru Mahallesi yol ayrımı Karataş mevkinde meydana geldi.

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi ile Yolkoru Mahallesi yol ayrımı Karataş mevkinde meydana geldi. M.A’nın kullandığı 44 HD 049 plakalı otomobil, takla attı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil şarampole devrilerek takla attı. Kazada, sürücü M.A, otomobilde bulunan eşi D.A ve çocuğu A.A yaralandı.
Yaralıların 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldıkları belirtildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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