YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Doğaya atılan çöpleri toplayan Tuzlalı gençlerden ‘Daha temiz dünya’ mesajı

Doğaya atılan çöpleri toplayan Tuzlalı gençlerden ‘Daha temiz dünya’ mesajı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.09.2020 10:41 | Son Güncelleme

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) ve Bilgi Evi üyesi gençler, Dünya Temizlik Günü kapsamında doğaya atılan çöpleri toplayarak daha temiz bir dünya mesajı verdi.Tüm dünyada bir temizlik hareketi olarak başlatılan Dünya Temizlik Günü kapsamında Tuzla’da TUZGEM ve Bilgi Evi öğrencilerinin katılımıyla temizlik seferberliği başlatıldı.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) ve Bilgi Evi üyesi gençler, Dünya Temizlik Günü kapsamında doğaya atılan çöpleri toplayarak daha temiz bir dünya mesajı verdi.
Tüm dünyada bir temizlik hareketi olarak başlatılan Dünya Temizlik Günü kapsamında Tuzla’da TUZGEM ve Bilgi Evi öğrencilerinin katılımıyla temizlik seferberliği başlatıldı. Sabahın erken saatlerinde sahile gelen gençler, yere atılan çöpleri tek tek toplayarak torbalara koydular. Torbalara konulan çöpler Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından alındı. Tuzla Belediyesi, TUZGEM çatısı altında eğitim gören tüm öğrencilerine çevre ile ilgili duyarlı olmak konusunda eğitimler verirken, doğa sevgisi ve çevre bilinci hakkında bilgilendirmeler yapmaya da devam ediyor.

“Tuzla Belediyesi olarak çevre konusunda öncü olmaya devam ediyoruz”
Dünya Temizlik Günü kapsamında yapılan etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ”Tuzla Belediyesi olarak öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi de çevre temizliğidir. Bu konuda çalışmalarımız tüm yıl boyunca 7 gün 24 saat devam etmektedir. Doğa sevgisi ve çevre bilinci konusunda Tuzla Belediyesi olarak öncü projeler üretmeye devam edeceğiz. Ayrıca bu konuda vatandaşlarımızın da bilgilenmesi için bu tür çevre ile ilgili etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Çevre temizliği ve farkındalık çalışmalarıyla beraber karbon ayak izini düşürmeye yönelik projeler ve güneş enerjisi gibi doğal kaynaklardan elektrik üretme gibi büyük projeleri hayata geçirerek de her yıl on binlerce ağacın kesilmesine engel oluyoruz. Çevre duyarlılığı konusunda etkinlik yapan öğrencilerimize teşekkür ediyor ve tüm vatandaşlarımıza doğayı sevgi korur mesajını bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Gaziantep'te bir kızın kaçırıldığı iddiası
Gaziantep'te bir kızın kaçırıldığı iddiası
AK Parti Erciş 6. olağan gençlik kongresi yapıldı
AK Parti Erciş 6. olağan gençlik kongresi yapıldı
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye idari para cezası
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye idari para cezası
Şişli’de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti
Şişli’de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
05:25
Sabah
06:50
Öğle
13:00
İkindi
16:21
Akşam
19:01
Yatsı
20:20

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.