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Doğaya ve Çevreye değer veren belediyeden leylekler için güvenli yuva

09.02.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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Çevreye ve doğaya değer veren projelerine bir yenisini daha ekleyen Kocasinan Belediyesi, ilkbaharın habercisi olan leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Havzası’ndaki kırsal mahallere leylek yuvası yaptı.

Çevreye ve doğaya değer veren projelerine bir yenisini daha ekleyen Kocasinan Belediyesi, ilkbaharın habercisi olan leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Havzası’ndaki kırsal mahallere leylek yuvası yaptı. Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” dedi.
Eşrefi mahluk olan canlılara gösterdiği hassasiyetiyle dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek Kocasinan Belediyesi, gerekse şehrimize aşık biri olarak bu şehrin doğasına, çevresine ve insanına hizmet etmeye devam ediyoruz.” diye konuştu. Yapılan yatırımlarla tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Hoşgörü diyarı Kayseri’mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli olduğunu gösteriyoruz. Çevreye ve doğaya yönelik yaptığımız hizmetlerimizle Kayseri’ye ve Türkiye’ye örnek oluyoruz. Ayrıca hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere de örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, doğadaki canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek, daha yaşanabilir bir ortam sunmak ve olası bir mağduriyetin önüne geçmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.
Öte yandan Nisan ayı ile birlikte Afrika kıtasından kuzeye doğru yola çıkan leyleklerin, konaklama ve geçiş yeri haline gelen Türkiye’de 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesinin ardından Ağustos ayı ile birlikte yeniden Avrupa ve Balkanlardan Afrika’ya doğru dönüşe geçiyor. Bu doğrultuda baharın müjdesi olarak kabul edilen leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Havzası’ndaki kırsal mahallerden biri olan Elmalı Mahallesi’ne leylek yuvası yapan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından talepler doğrultusunda yeni yuvaların yapılacağını belirtildi.

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