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Doğru tercih için rehberlik Yüreğir Belediyesi’nden

ADANA HABERLERİ  | 07.08.2020 16:30 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaya başlayan gençler için rehberlik hizmeti veriyor.

Yüreğir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaya başlayan gençler için rehberlik hizmeti veriyor. Fatih Sultan Mehmet Kültürevi’nde öğrencileri ve ailelerini ağırlayan rehber öğretmenler, geleceklerini planlayan gençlere profesyonel destek sağlıyor.
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca genç, geleceklerini şekillendirecek tercihlerini yapmak için kolları sıvadı. Yüreğir Belediyesi de gençlerin bölüm ve üniversite tercihlerine profesyonel destek vermek için Fatih Sultan Mehmet Kültürevi’nde rehberlik hizmeti vermeye başladı.
Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak verilen rehberlik desteği öncesinde öğrencilerin ateş ölçümü yapılıyor, maske ve dezenfektan veriliyor. 6-14 Ağustos tarihleri arasında, 09.00 -16.00 saatlerinde hizmet veren rehber öğretmenler tercih danışmanlığı ile öğrencilerin aldığı puanlar ve önerileri çerçevesinde listeler oluşturuyor. Hem alternatif üniversiteler hem de bölümler konusunda bilgilendirme yapan rehber öğretmenler, öğrencilerin talepleri doğrultusunda önerilerde bulunuyor.
Tercih yapan gençlere ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Üniversite hayali ile gecesini gündüzüne katıp hedefleri doğrultusunda çalışan gençlerimize çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Sınav sonuçları açıklandı. Şimdi önemli bir aşamadayız. Doğru tercih için profesyonel destek şart. Öğrencilerimizi ve ailelerimizi Fatih Sultan Mehmet Kültürevimize bekliyoruz” dedi.

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