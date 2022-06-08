Doğu Afrika Kültür ve Sanat Festivali, Etiyopya'da düzenlenecek

ADDİS ABABA (AA) - Doğu Afrika Kültür ve Sanat Festivali'nin Etiyopya'da düzenleneceği bildirildi.

Etiyopya Kültür ve Spor Bakanlığı ile Etiyopya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak festival, 14 Haziran'da Addis Ababa'da başlayacak.

Kültür ve Spor Bakanı Kejela Merdasa, bölgesel entegrasyonu destekleyecek festivale, 13 ülkenin katılacağı bilgisini paylaştı.

Merdasa, festivalde Doğu Afrika ülkelerinden katılımcıların folklor gösterisi ve kültürel etkinlikler düzenleyeceğini belirtti.



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