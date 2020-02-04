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Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

MERSİN HABERLERİ  | 04.02.2020 16:57 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

MERSİN (AA) - Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de Perşembe ve Cuma günü kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de güney güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın, kuvvetini arttırarak perşembe sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde, saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın, cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilerek, fırtınadan kaynaklı oluşabilecek ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
fırtına Meteoroloji uyarı

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