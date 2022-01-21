Doğu Akdeniz için zirai don uyarısı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren zirai don beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden başlayarak bir hafta sürmesi beklenen zirai don tahmin edildiği bildirildi.

Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette ve yüksek kesimlerde kuvvetli zirai don beklendiği kaydedilen açıklamada, çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

