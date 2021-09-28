Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı düşüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 28, Iğdır'da 26, Erzincan'da 24, Ağrı'da 23, Erzurum'da 20, Kars'ta 19 ve Ardahan'da 16 derece olacağı öngörülüyor.
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