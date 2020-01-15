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  4. Doğu Anadolu buz kesti

Doğu Anadolu buz kesti

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

Doğu Anadolu buz kesti

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde 26 derece olarak ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Buzlanma ve don uyarısı: Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi ile yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların, yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İl il sıcaklıklar:
Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde eksi 26 derece olarak ölçüldü.
Bölgedeki diğer illerde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Ardahan Göle’de 24, Erzincan Otlukbeli’de 18, Erzurum Tekman’da 17, Kars Selim’de 23, Ağrı Taşlıçay’da 26, Iğdır Aralık’ta 8 derece.

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