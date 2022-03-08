Doğu Anadolu'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliklerle kutlandı

Erzurum, Kars, Erzincan, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla çeşitli program ve etkinlikler düzenlendi.

Erzurum AK Parti İl Binası'nda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik ile çok sayıda kadın ve partili katıldı.

Toplantıda kadınlar, ellerindeki "Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir", "Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlıyız", "Kadınlar siyasetin nesnesi değil öznesidir", "Eşit işe eşit ücret" gibi döviz ve pankartlarla yer aldı.

AK Parti İl Başkanı Öz, burada yaptığı konuşmada, ilk defa 2004'ten sonra AK Parti'den Erzurum'dan kadın milletvekili çıktığını ve bunun kadınları cesaretlendirdiğini belirterek, AK Parti'nin kadına her alanda yer verdiğini anlattı.

Kadın Kolları Başkanı Çelik de azim ve kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların gününü kutladığını belirterek, "Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, iş kanununda eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri, aile ve iş yaşamını uyumlaştırmaya ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik ve birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır." dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli mesafeler alındığını aktardı.

Toplantı sonrası kadınlara gül, papatya ve karanfil dağıtıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Erzurum Şubesi üyeleri ise Yakutiye Kent Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör de yönetimle hastanede görevli kadın personel, hasta kadınlar ile yakınlarını ziyaret etti.

Tör, bir süre sohbet ettiği kadınların gününü kutladı.

- Erzincan

AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı Rahşan Külünk, parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Külünk, burada yaptığı konuşmada, "büyük Türkiye" hedefinin ancak kadın ve erkeklerin omuz omuza vermesiyle gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yapıldığını belirten Külünk, "2002’de Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari'de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik." dedi.

Toplantıya, partili kadınlar da katıldı.

- Ardahan

AK Parti Ardahan Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç, parti binasında partili kadınlarla bir araya geldi.

Kılıç, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, "Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanun ile tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok." ifadelerini kullandı.

Vali Hüseyin Öner de beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile ziyaret ettikleri kadın esnafa gül dağıttı.

- Ağrı

Ağrı'da AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla parti binasında bir araya geldi.

İl Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem, Türk kadınının birçok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiğine işaret ederek, "Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı yüzde 17.4’e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır." diye konuştu.

- Iğdır

Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Valilik tarafından organize edilen program kapsamında toplanan kalabalık, bando takımı eşliğinde Şehitler Caddesi üzerinden Atatürk Caddesi'ne yürüdü.

Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in de eşlik ettiği yürüyüşte, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" pankartı açıldı.

Iğdır Üniversitesinde Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen başka bir programda ise akademisyen ve öğrenciler, "Kadın Olmak" el sanatları sergisi açtı.

Ardından tiyatro gösterisi yapılan programda, "Ailede Kadın Olmak" konulu panel düzenlendi, öğrenciler müzik dinletisi sundu.

- Kars

Kars'ta da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, parti binasında bir araya gelen kadınlar adına yaptığı konuşmada, ülkenin "büyük Türkiye" hedefini kadın ve erkek omuz omuza gerçekleştireceklerini anlatarak, "Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan, mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kars Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Zehra Yılmaz da Kars Adalet Sarayı binası önünde yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle hüzünlü karşıladıklarını söyleyerek, "Kadınların hak mücadeleleri sonucunda elde ettiği kazanımlarının kaybına yol açacak her türlü girişimin karşısında olacağımız gibi bu kazanımların silinmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

- Tunceli

Tunceli'de de kadınlar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kent müzesini ücretsiz gezdi.

Tunceli Müzesi Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, kadınlar müzede görevli personel tarafından kapıda karşılandı.

Günleri kutlanan ve karanfil hediye edilen kadınlar, daha sonra müzedeki "Alevilik", "arkeoloji" ve "etnografya" bölümlerini gezdi.

Ziyaretçilerden Alev Kılıç, AA muhabirine, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada çok güzel tarihi eserler var ve sergilenen eserlerin toplumumuzda ayrı bir değeri bulunuyor. Müzenin yapılması Tunceli için çok güzel bir katkı olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kentteki bir başka etkinlikte ise Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda bir aya gelen kadınlar, Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü.

Belediye tarafından organize edilen etkinlikte, kadınlar davul zurna eşliğinde halay çekti.

Etkinlikte kadın korosu, katılımcılara müzik dinletisi sundu.

