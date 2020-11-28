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Doğu Anadolu’da buzlanma ve don uyarısı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.11.2020 11:51 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Doğu Anadolu’daki 6 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu’daki 6 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman kuvvette esecek.

“Buzlanma ve don uyarısı”
Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 13, Erzincan’da 9, Erzurum’da 8, Ağrı’da 10, Iğdır’da 5, Ardahan’da 11 derece olarak kaydedildi.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan’da 9, Iğdır’da 10, Erzurum ve Ardahan’da 5, Kars’ta 3, Ağrı’da 8 derece olması öngörülüyor.

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