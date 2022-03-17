Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ilkbaharda da etkisini sürdürüyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava, ilkbaharın ilk ayı martta da etkisini devam ettiriyor.

Hafta boyunca süren kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Erzurum'da, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü kentte, cami şadırvanları ile çeşmeler buz tuttu, bina ve iş yeri çatılarında sarkıtlar oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde buz küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

- Kars ve Ardahan'da buzlanma oluştu

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Kars ile Ardahan'da da yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü bu kentlerin yüksek noktalarda ise kar ve tipi etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 16, Ardahan'da ise 10 derece ölçüldü.

- Termometreler Ağrı'da gece eksi 26'yı gösterdi

Sıcaklığın sıfırın altında 26 derece ölçüldüğü Ağrı'da ise Murat Nehri'nin bir kısmı buzla kaplandı.

Nehirlerden buz parçalarının aktığı kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Kentteki ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

