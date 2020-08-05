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Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da ölçüldü

ERZİNCAN HABERLERİ  | 05.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemaliye, Kemah ve İliç ilçelerinde ölçüldü.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemaliye, Kemah ve İliç ilçelerinde ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 35, Iğdır ve Ağrı’da 31, Erzurum’da 29, Kars’ta 26, Ardahan’da 25 derece olması öngörülüyor.
Öte yandan dün bölgede en yüksek sıcaklık Erzincan Kemaliye’de 36,4, Kemah’ta 35,6, ve İliç’te 34,7 derece olarak ölçüldü.

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