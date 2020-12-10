Doğu Anadolu’da kış

Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklı etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı az bulutlu olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’un Tekman ilçesinde eksi 16, 9 derece en yüksek sıcaklık ise Erzincan’ın Kemah ilçesinde 8,4 derece olarak kaydedildi.

Bölge merkezlerinde gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan, Ağrı ve Iğdır’da 1, Erzurum’da, Kars’ta 10, Ardahan’da 8 derece.

Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Erzincan’da 7, Iğdır’da 6, Erzurum’da 4, Kars’ta 1, Ağrı’da 3, Ardahan’da eksi 2 derece olması öngörülüyor.