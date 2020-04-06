YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

ERZURUM HABERLERİ  | 06.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve yer yer sağanak bekleniyor, havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 11, Erzincan'da 9, Tunceli'de 7, Kars'ta 5, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 18, Iğdır'da 17, Erzincan'da 16, Kars ve Ağrı'da 11, Erzurum ve Ardahan'da 10 derece olacağı tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum Sağanak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adrese teslim balık

Adrese teslim balık

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

Erzurum Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:17
Sabah
05:44
Öğle
12:22
İkindi
15:59
Akşam
18:51
Yatsı
20:12

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Dadaş Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Aygün Eczanesi
Palandoken
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korona virüste göz problemine dikkat

Korona virüste göz problemine dikkat

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

‘Suriye Üzerinden Ortadoğu’ya Bakmak’ öğrenci paneli düzenlendi

Bölgesel kilolar kaderiniz olmasın

Bölgesel kilolar kaderiniz olmasın

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Ve Spor Merkezi Hizmete Açılıyor

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Ve Spor Merkezi Hizmete Açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.