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Doğu Anadolu’da sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.09.2020 09:12 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’da sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan ve çevresi kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güneydoğusunda ise(40-60km/sa.) kuvvetli rüzgâr esmesi bekleniyor.
Bölge genelinde güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değerleri; Erzincan’da 32, Iğdır’da 35, Erzurum ve Kars’ta 29, Ağrı’da 31 ve Ardahan’da 25 derece.

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