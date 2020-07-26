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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

ERZURUM HABERLERİ  | 26.07.2020 10:14 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklılar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 14, Ardahan’da 15, Tunceli ve Iğdır'da 20, Erzincan'da 23 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Tunceli'de 37, Erzincan'da 36, Ağrı'da 33, Erzurum'da 31, Kars'ta 30, Ardahan'da 28 derece olması öngörülüyor.

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