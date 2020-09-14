YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

ERZURUM HABERLERİ  | 14.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 8, Ağrı'da 10, Erzurum'da 12, Iğdır ve Erzincan'da 16 ve Tunceli'de 18 derece ölçüldü.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 36, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 31, Erzurum'da 30, Ardahan'da 29 ve Kars'ta 28 derece olması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Huzura kavuşan Çemikare Yaylası'nda bal üretiyorlar
Huzura kavuşan Çemikare Yaylası'nda bal üretiyorlar
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Bozkurt’a çiçekle karşılama yapıldı
Bozkurt’a çiçekle karşılama yapıldı
Edremit’te ev yangını yangını
Edremit’te ev yangını yangını

Erzurum Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:48
Öğle
12:15
İkindi
15:47
Akşam
18:33
Yatsı
19:52

Erzurum Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Şehir 25 Eczanesi
Palandoken
Deniz Eczanesi
Yakutiye
Vural Eczanesi
Palandoken
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Başkan Yaşar: “Yunan yine piyon olma peşinde”
Başkan Yaşar: “Yunan yine piyon olma peşinde”
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
MHP ilçe kongrelerine üç ilçe ile devam etti
MHP ilçe kongrelerine üç ilçe ile devam etti
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.