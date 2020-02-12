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Doğu Anadolu'daki 4 ilde 352 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

ERZURUM HABERLERİ  | 12.02.2020 11:30 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'daki 4 ilde 352 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta 352 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 245 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Köy yollarında dondurucu soğukta kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, zaman zaman tipi nedeniyle de zor anlar yaşıyor.

- Ağrı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları sonucu 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreyi aştığı yollarda karla mücadele ediyor.

Ekipler, köy yollarında yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Kars

Kars'ın Selim ilçesi Aşağı Damlapınar, Yukarı Damlapınar ve Mollarmustafa köy yollarında, kar yağışı ile tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için kar küreme çalışması yapıyor.

- Tunceli

Tunceli'de yoğun tipi nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi 5 ekiple, kapalı köy yollarında kar küreme çalışması yürütüyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kapalı köy yolu Kar Kars tipi

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