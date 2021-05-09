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Doğu Anadolu'daki 5 il için zirai don uyarısı

09.05.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 5 il için zirai don uyarısı

Sıcaklığın gece ve sabah sıfırın altına düşeceği tahmin edilen Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalması bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde, pazartesi ve salı günü gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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