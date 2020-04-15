YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Doğu Anadolu’ya sağanak yağış geliyor

Doğu Anadolu’ya sağanak yağış geliyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.04.2020 09:10 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi yarından itibaren sağanak yağışın etkisi altına girecek.Meteoroloji 12.

Doğu Anadolu’ya sağanak yağış geliyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi yarından itibaren sağanak yağışın etkisi altına girecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede yarından itibaren sağanak yağış etkili olacak. Bölgedeki tüm illerde yarın sağanak yağış beklenirken yüksek kesimlerde yağışların kara dönüşebileceği kaydedildi.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum Aziziye ve Kars’ta eksi 4, Ardahan’da eksi 6, Ağrı’da eksi 2, Erzincan Otlukbeli’de eksi 1 derece olarak kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

Emet’te sokağa çıkan 20 yaş altı 2 kişiye idari para cezası

İl Sağlık Müdürü Bahçacı: “Mersin’de yaklaşık 250 sağlık çalışanı evinden uzakta”

İl Sağlık Müdürü Bahçacı: “Mersin’de yaklaşık 250 sağlık çalışanı evinden uzakta”

İmkansızlıktan evini tamamlayamayan adam yardım bekliyor

İmkansızlıktan evini tamamlayamayan adam yardım bekliyor

Didim’de halk pazarlarını günleri değişti

Didim’de halk pazarlarını günleri değişti

Vali Memiş’ten Turizm Haftası kutlama mesajı

Vali Memiş’ten Turizm Haftası kutlama mesajı

Konya'da bilboardlardan şiveli "evde kal" mesajı

Konya'da bilboardlardan şiveli "evde kal" mesajı

Erzincan Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:08
Sabah
05:37
Öğle
12:27
İkindi
16:09
Akşam
19:07
Yatsı
20:30

Erzincan Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Aktas Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı

Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı

Erzincan'da sahte kolonya ve kişisel bakım ürünü operasyonu

Erzincan'da sahte kolonya ve kişisel bakım ürünü operasyonu

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.