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Doğu bölgesinde aşırı yağış ve sel uyarısı

MALATYA HABERLERİ  | 27.03.2020 12:35 | Son Güncelleme

Doğu bölgesinde aşırı yağış ve sel uyarısı yapılarak vatandaşların tedbirli olmaları istendi.Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın yer yer etkili olması bekleniyor.

Doğu bölgesinde aşırı yağış ve sel uyarısı

Doğu bölgesinde aşırı yağış ve sel uyarısı yapılarak vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın yer yer etkili olması bekleniyor. Bölgemizde beklenen yağışların sağanak yağmur şeklinde ve yer yer etkili olması tahmin edilmektedir. Zaman zaman kuvvetli olacak yağışlarla yüksek kesimlerdeki mevcut kar örtüsünde erimler de meydana gelebileceğinden su baskınları ve taşkınlara karşı bölgedeki vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Yağış ile birlikte ülke genelinde sıcaklıkların da düşeceği belirtilen açıklamada, "Oluşması muhtemel riskler ani taşkın, sel ve su baskını gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.

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