YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının "Karadeniz hazineleri" tırı Sakarya'ya geldi

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının "Karadeniz hazineleri" tırı Sakarya'ya geldi

08.06.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının "Karadeniz hazineleri" tırı Sakarya'ya geldi

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA), bölgedeki coğrafi işaretli yöresel ürünlerin bilinirliğini artırmak amacıyla hazırladığı tır, Sakarya'da ziyarete açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten DOKA; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerindeki coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı tanıtım tırını, Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırdı.

DOKA Turizm ve Girişimcilik Birim Başkanı Mehmet Bozdoğan, AA muhabirine, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve "Karadeniz Havzası Coğrafi İşaretler Ağı (BS GIN)" projesi kapsamında tanıtım tırını Sakarya'ya getirdiklerini söyledi.

Tırda kültürel mirasın bir parçası olan coğrafi işaretli yöresel ürünlerin sergilendiğini aktaran Bozdoğan, 6 ilde 50'nin üzerine coğrafi işaretli ürün olduğunu kaydetti.

Tırın Sakarya'dan faaliyete başladığını, sonrasında Kocaeli ve İstanbul'da farklı noktalarda 28 gün boyunca tanıtım yapacağını aktaran Bozdoğan, "Burada hem tüketicilere coğrafi işaretli ürünlerin özelliklerini anlatmaya ve bu konudaki bilinci artırmaya hem de aslında bu ürünün ticaretini yapan firmalarımız için de avantaj sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Bozdoğan, coğrafi işaretli ürünlerin üretimini yapan işletmeleri, proje ortakları olan Romanya ve Gürcistan'ın yanı sıra İtalya ve Fransa'ya götürerek yeni pazarlar oluşturmalarını sağlayacaklarını dile getirerek, "Coğrafi işaretli ürünlerimizi hem Türkiye'de hem de yurt dışında bu projeyle tanıtmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Tanıtım faaliyeti kapsamında "www.karadenizhazineleri.com.tr" web sitesinin de hizmete sunulduğunu belirten Bozdoğan, sitede Akçaabat köftesinden Giresun fındık ezmesine, Kürtün Araköy ekmeğinden Rize kavurmasına, Akkuş şeker fasulyesinden Şavşat ketesine kadar 50'den fazla coğrafi işaretli ürünün fotoğrafları, coğrafi işaret tescil tarihi, hikayesi ve üretici firmaları gibi konularda detaylı bilgilerin yer aldığını sözlerine ekledi.

Sakarya'da yarın akşama kadar gezilebilecek tır, cuma günü Kocaeli'de vatandaşların ziyaretine açılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Oğlunun 12 yıldır kullandığı emziklerle süs ağacı yaptıOğlunun 12 yıldır kullandığı emziklerle süs ağacı yaptı
Futbol: UEFA Uluslar LigiFutbol: UEFA Uluslar Ligi
Anahtar Kelimeler:
Artvin Gümüşhane Ordu Rize Sakarya Trabzon

Sakarya Namaz Vakitleri 8 Haziran Çarşamba

İmsak
03:23
Sabah
05:20
Öğle
13:02
İkindi
17:01
Akşam
20:35
Yatsı
22:23
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Zehir gibi hafıza için "aklın sütü" şart! O vitamini işaret etti

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Tam 7 çocuk annesi! Seks dışında bir hobi edinmesini söylüyorlar

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Ağzınıza bile sürmeyin: Bağışıklık sisteminin en büyük düşmanları...

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.