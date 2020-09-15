YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Doğu Karadeniz’de konut satışları yüzde 50 arttı

Doğu Karadeniz’de konut satışları yüzde 50 arttı

TRABZON HABERLERİ  | 15.09.2020 14:24 | Son Güncelleme

Türkiye’de geçtiğimiz Ağustos ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz’de de yüzde 49,5 artarak 4 bin 452 oldu.TUİK verilerine göre, 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin’de yüzde 65,0 artarak 264’e, Giresun’da yüzde 62,2 artarak 941’e, Gümüşhane’de yüzde 59,7 artarak 198’e, Trabzon’da yüzde 51,1 artarak bin 506’ya, Ordu’da yüzde 40,6 artarak bin 156’ya ve Rize’de yüzde 31,2 artarak 387’ye yükseldi.2020 Ağustos ayında konut satış şekline göre Türkiye’de satılan konutların yüzde 44,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Türkiye’de geçtiğimiz Ağustos ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz’de de yüzde 49,5 artarak 4 bin 452 oldu.
TUİK verilerine göre, 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin’de yüzde 65,0 artarak 264’e, Giresun’da yüzde 62,2 artarak 941’e, Gümüşhane’de yüzde 59,7 artarak 198’e, Trabzon’da yüzde 51,1 artarak bin 506’ya, Ordu’da yüzde 40,6 artarak bin 156’ya ve Rize’de yüzde 31,2 artarak 387’ye yükseldi.
2020 Ağustos ayında konut satış şekline göre Türkiye’de satılan konutların yüzde 44,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Artvin’de yüzde 56,1’i, Ordu’da yüzde 52,6’sı, Rize’de yüzde 50,6’sı, Giresun’da yüzde 43,0’ü, Trabzon’da yüzde 39,3’ü ve Gümüşhane’de yüzde 30,3’ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde konut satış durumuna göre Türkiye’de satışı yapılan konutların yüzde 30,6’sı ilk satış olarak gerçekleşirken, bu oran Giresun’da yüzde 54,2, Gümüşhane’de yüzde 48,5, Ordu’da yüzde 43,8, Rize’de yüzde 42,6, Artvin’de yüzde 38,6 ve Trabzon’da yüzde 32,9 olarak gerçekleşti.
Öte yandan Türkiye genelinde 2020 yılı Ağustos ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 oranında artarak 3 bin 893 olurken Trabzon ve bölge illeri ilk 10 il arasına giremedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Trabzon Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:28
Sabah
05:55
Öğle
12:21
İkindi
15:52
Akşam
18:38
Yatsı
19:59

Trabzon Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Çukurçayır Eczanesi
Ortahisar
Dila Eczanesi
Ortahisar
İnanır Eczanesi
Ortahisar
Ongan Eczanesi
Ortahisar
Gökhan Eczanesi
Akcaabat
Nezih Eczanesi
Akcaabat
Şifa Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sümela Manastırı'nda 7'nci ayin yapıldı
Sümela Manastırı'nda 7'nci ayin yapıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Metin Lokumcu kalp krizinden ölmüş
Metin Lokumcu kalp krizinden ölmüş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.