Doğu Karadeniz'den su ürünleri ihracatı yılın 8 ayında yüzde 40 arttı

Doğu Karadeniz'den ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen su ürünleri ihracatı yüzde 40 artarak 78 milyon 466 bin 238 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği'nden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, bölgeden yılın 8 ayında 19 ülkeye su ürünleri ihraç edildiği belirtildi.

Bölge ihracatının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 78 milyon 466 bin 238 dolara ulaştığı vurgulanan açıklamada, Trabzon'un su ürünleri ihracatının da yüzde 94 artarak 45 milyon 737 bin 402 dolar olduğu ifade edildi.

Trabzon'un su ürünleri ihracatında Uzak Doğu ülkelerinin etkisinin hissedildiği aktarılan açıklamada, Vietnam, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin başı çektiği Uzak Doğu ülkelerine ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135 artış yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, sektörün her geçen yıl pazar çeşitlendirme anlamında önemli yol katettiğini belirtti.

Türkiye'nin yaklaşık 1,4 milyar dolarla dünya su ürünleri ihracatında 28. sırada yer aldığına dikkati çeken Gürdoğan, ilk 10 ülke arasına girebilmek için stratejik çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Gürdoğan, ülke ve Doğu Karadeniz ihracatına önemli katkı sağlayan Türk somonu yetiştiriciliğinin artırılması için girişimlerde bulunulduğunu ancak yatırım yapmak isteyen ihracatçının büyük sorunlarla karşılaştığını savundu.

İhracatçıların yaşadıkları sorunlara değinen Gürdoğan, acilen kafes yetiştiriciliğinde kapasite artırımına gidilmesi ve meşakkatli yatırım ve ruhsatlandırma süreçlerinin sadeleştirilerek üretici ve ihracatçıların önünün açılmasını istedi.

Gürdoğan, Norveç benzeri kümelenme modelinin uygulanmasının şart olduğunu belirterek, "Sürmene Çamburnu eski tersane alanında içerisinde balık işleme ve soğuk hava depolarının yer aldığı su ürünleri organize sanayi bölgesi kurulması büyük önem taşıyor. Bu amaçla bakanlıklarla gerekli görüşmeler sürdürülüyor." ifadesini kullandı.

