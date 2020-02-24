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Doğu Karadeniz’in iç kısımlarında kar yağışı bekleniyor

BAYBURT HABERLERİ  | 24.02.2020 08:48 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesinin iç kısımlarında kar yağışı etkili olacak.Meteoroloji 11.

Doğu Karadeniz’in iç kısımlarında kar yağışı bekleniyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesinin iç kısımlarında kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede rüzgar güney yönlerden orta, iç kesimlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.
Buzlanma ve çığ uyarısı
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yetkililer olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
Öte yandan Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece ölçülürken Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde de 6 derece oldu. Kar kalınlığının 34 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 9 derece oldu.

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