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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

17.01.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde etkili olan kar yağışı aralıksız sürüyor.

Sakarya'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve aralıksız yağan kar, kenti beyaza bürüdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, kartpostallık manzaralar oluştu.

Kent genelinde etkili olmaya devam eden yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu.

- Düzce

Düzce'de dün akşam başlayan ve bugün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Kısıtlamadan muaf olan ve trafiğe çıkan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Trafik polisleri, Anadolu Otoyolu, diğer kara yolları ile ana arterlerde tedbir alırken, Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kara yolları ekipleri iş makineleriyle yolların ulaşıma kapanmaması için uğraş veriyor.

Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya yonca ve saman bırakıldı.

- Kocaeli

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Kocaeli'de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Yağış nedeniyle trafik polisleri, Anadolu Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

D-100 karayolu Kartepe kesiminde yolun karla kaplanması nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği gözlendi.

Kara yolları ve belediye ekipleri, yolların açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

- Bolu

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, karla kaplı araçlarını fırçayla temizleyerek işe gitti.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise evlerinin önünde kar topu oynadı.

Zonguldak ve Bartın'da da kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Kent merkezi beyaza bürünen Zonguldak'ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreyi buldu.

Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlanırken, karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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