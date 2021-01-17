Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde etkili olan kar yağışı aralıksız sürüyor.

Sakarya'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve aralıksız yağan kar, kenti beyaza bürüdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, kartpostallık manzaralar oluştu.

Kent genelinde etkili olmaya devam eden yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu.

- Düzce

Düzce'de dün akşam başlayan ve bugün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Kısıtlamadan muaf olan ve trafiğe çıkan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Trafik polisleri, Anadolu Otoyolu, diğer kara yolları ile ana arterlerde tedbir alırken, Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kara yolları ekipleri iş makineleriyle yolların ulaşıma kapanmaması için uğraş veriyor.

Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya yonca ve saman bırakıldı.