Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yorulmadan çalışan bütün görevlilere teşekkür ederek, "Büyüklerimiz, kronik hasta vatandaşlarımız ile karantina altına alınan ve tedbir uyguladığımız yerlerdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyorlar." dedi.

Ekipler tarafından kamu binaları, pazar yerleri, fırınlar, nöbetçi eczaneler ile sağlık çalışanlarının konakladığı otel ve misafirhaneler düzenli olarak dezenfekte edilirken şehrin muhtelif noktalarına dezenfekte otomatları ile tıbbı atık kutuları yerleştiriliyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Safranbolu'da Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gıda satış ve üretim yerlerinin denetlenmesine devam ediliyor.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimleri artırdıklarını belirterek, "Salgına karşı milletimizin desteğiyle ile elde ettiğimiz bu güzel tablonun bozulmaması ve daha güzel sonuçlar için evde kalmaya devam edin." dedi.

- Bolu

Bolu'da tedbirler kapsamında, normal zamanda kentin en işlek caddesi olan ve bariyerlerle kapatılan İzzet Baysal Caddesi'nin giriş ve çıkışları polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Zabıta ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ekipleri tarafından Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi'nde kurulan halk pazarında tedbir alındı. Pazara gelenlere ekipler tarafından maske veriliyor, esnafın ve pazara gelenlerin ateşi ölçülüyor.

Pazar yerinde yoğunluğun yaşanmaması için ekipler sık sık vatandaşları sözlü olarak uyarıyor.

Öte yandan kentin giriş ve çıkışında polis ekiplerince tarafından oluşturulan kontrol noktasında vatandaşların ateşi ölçülüyor.